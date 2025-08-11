Venezolanos arrasaron con siete victorias de once en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, en el hipódromo de Gulfstream Park, se desarrolló una jornada que incluyó once competencias y dos stakes valorados en $75.000 cada uno. Los jinetes y entrenadores de Venezuela demostraron sus mejores destrezas y condiciones para conseguir impresionantes victorias en la cartelera correspondiente, sobresaliendo con siete victorias.

Fueron siete victorias por los venezolanos

La fiesta de ganadores la comenzó José Francisco D’Angelo, en la segunda carrera de la cartelera quien presentó en impecables condiciones al ejemplar Chapita, que aprovechó su velocidad inicial con la monta del jinete Rajiv Maragh, para alcanzar el triunfo desde la salida y dejar crono final de 57” para 1.000 metros en pista sintética. En la taquilla dejó un pago de $15.80 a ganador.

En la tercera de la jornada, el jinete criollo David Boraco sorprendió con su conducido Amor Lejano, de origen argentino, para atropellar por líneas internas luego que los favoritos de la carrera marcaran parciales violentos. Amor lejano, consiguió su sexta victoria en 39 presentaciones. Presento a su propietario, Luis Duco. En la taquilla dejó un pago de $20 a ganador. El tiempo de la carrera fue de 71”1 para 1.200 metros en pista enlodada.

Antonio Sano, presentó a Rammaas, que en velocidad fue a buscar el triunfo en la cuarta carrera bajo lluvia y una pista enlodada, el jinete Edwin González, tuvo que demostrar todas sus cualidades para no dar tregua y agenciar parciales y tiempo de 23, 46, 71 y 84”1, para colocar un margen de casi dos largos sobre el gran favorito de la carrera Malbec, que no pudo dar alcance a este potro de dos años, que rompe el Maiden. Este animal devolvió un pago de $10.60 en la taquilla por ganador.

En la quinta carrera de la jornada comenzó la tarde de éxitos para Leonel Reyes Ramos, quien completó cuatro victorias. La primera de la jornada fue con I Love Venezuela, que se adjudicó un reclamo de $24.500 para hembras maduras en distancia de 1.700 metros en pista sintética. La presenta por el criollo Ronald Coy, dejó crono de 103”3 y generó un pago de $4.40 a ganador. Esta hija de Neolithic es nacida y criada en el Orlyana Farm, del turfman venezolano Orlando Martínez.

Reyes Ramos consiguió la segunda victoria de la tarde en la sexta de la cartelera con el ejemplar Snappy Comeback, para el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo. Esta prueba fue para machos de años por un reclamo para perdedores por $35.000. Snappy Comeback, hijo de Yaupon, sumó su primer lauro en su segunda salida. El tiempo de la carrera fue de 57” para 1.000 metros en pista sintética. En la taquilla genera un pago de $5.40 a ganador.

En la octava de la cartelera llegó la tercera de la tarde fue en el Sharp Susan Stakes valorado en $75.000, con la potra de dos años Willow Case, presentada por el venezolano Ramón MInguet, que significó además una sorpresa para los apostadores en la taquilla tras arrojar $56 a ganador, $15.20 a placé y $7.40 a show. La hija de Neolithic dejó crono de 71”3 para 1.200 metros.

En la novena, Leonel Reyes Ramos completa el cuarteto de victorias para su haber y la séptima para los criollos. Ramos, condujo a la victoria al ejemplar Starship Boeing por un Allowance Optional Claiming valorado en $57.000. El ganador pagó en la taquilla $8.80 a ganador y agenció un crono de 100”1 para 1.664 metros en pista artificial. Presentó Steven Dwoskin.