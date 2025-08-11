Juan Hernández quedó a una del récord histórico en Del Mar

Suscríbete a nuestros canales

En años recientes, el jockey Juan Hernández, de 33 años ha liderado la categoría de jinetes de Del Mar. Hernández, ha obtenido cuatro campeonatos seguidos, seis de los siete últimos desde el otoño de 2021. En cada uno de sus mítines victoriosos, existe un fin de semana específico donde asume el mando, obteniendo victorias en diversas competencias y haciendo que su ventaja sea insuperable.

Juan Hernández se une a un grupo de estrellas con seis victorias en un día

Este año, posiblemente, haya ocurrido un poco antes de lo normal. El sábado, Juan Hernández obtuvo seis victorias, incrementando su dominio en la clasificación de jinetes a 10 sobre Antonio Fresu, quien tuvo un día excepcional, finalizando en el segundo lugar en siete competencias. Cuando un jinete logra ganar seis de las diez competencias, no queda mucho camino por recorrer para ser el segundo.

Hernández ganó la segunda carrera con Bottle of Rouge, para el entrenador Bob Baffert; la cuarta carrera, que se corrió para el Best Pal (G3) de $150.000 el triunfo le correspondió sobre Desert Gate, un macho de dos años hijo de Omaha Beach, que mantuvo su invicto en dos presentaciones para los colores de Pegram, Michael E., Watson, Karl y Weitman, Paul, que presenta Bob Baffert. Esta prueba se corrió en distancia de 1.200 metros con registro de 70”2.

Hernández, desde la sexta carrera hasta la novena, visitó el parque de vencedores. En la sexta, ganó con Privman, también para Bob Baffert. En la séptima se impuso con Final Boss, para el entrenador John Sadler. Luego guio las riendas del ejemplar Broadway Unions, para el entrenador Sean Williams.

Cerró la jornada con la victoria sobre la británica Heredia, en el Yellow Ribbon (G2) para el entrenador Graham Motion. Esta hija de Dark Angel, cruzó la meta por vez primera en ganancia en la temporada en su tercera participación en estados Unidos. Sus primeras seis victorias fueron logradas en Europa. El crono de la prueba fue de 102”4 para 1.700 metros en grama.

Juan Hernández en campaña formidable en California

Juan Hernández ha ganado cinco carreras en una misma cartelera seis veces. Lo hizo dos veces en Golden Gate, tres veces en Santa Anita y una vez en Del Mar. El récord de victorias en una sola cartelera en Del Mar es de siete, compartido por Víctor Espinoza en 2006 y Drayden Van Dyke en 2018.

Hernández se ha unido a una elite de jinetes con seis victorias: Bill Shoemaker (1954); Laffit Pincay, Jr. (1976 y 1978); Rudy Rosales (1969), Rafael Bejarano (2014) y Flavien Prat (2022).

Hernández ya suma 26 victorias en la competencia de verano, mientras que Fresu ocupa el segundo lugar con 16. Hernández se une a otros cuatro corredores que tuvieron seis puntajes en un día en el óvalo de la costa, el más reciente por Flavien Prat en 2022. El récord de un solo día es de siete triunfos, logrado por Víctor Espinoza en 2006 y Drayden Van Dyke en 2018.