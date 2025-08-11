Entrenador de La Rinconada consigue sus primeras dos victorias luego de 18 presentados

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los más destacados de la reunión número 30 que se realizó la tarde de este domingo en el hipódromo La Rinconada, fue el entrenador José Sánchez, quien logró dos victorias de tres presentados que tenía en la programación de carreras.

Primeras victorias de entrenador en La Rinconada

La primera de las victorias del joven entrenador José Sánchez en el óvalo de Coche sucedió en la quinta carrera no válida con el ejemplar Aptitud bajo la monta del jockey profesional José Gilberto Hernández con un tiempo de 73’ en 1,200 metros y un pago de 194.29 a ganador.

Luego en la segunda válida del 5y6 nacional, le tocó volver al paddock de ganadores con el purasangre Navegante, nuevamente en dupla con José Gilberto, ahora en distancia de 1.300 metros con un crono de 82’1 y un pago de 191.04 a ganador.

Con esos triunfos, el entrenador José Sánchez con sigue sus primeras victorias como entrenador de purasangres de carreras en su naciente carrera en el principal óvalo del país luego de 18 ejemplares presentados.