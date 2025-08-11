“Pocho” Lugo consigue dos victorias y toma el liderato del meeting en solitario

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional Jaime “Pocho” Lugo fue uno de los más destacados de la fecha 30 del año y que formó parte de la reunión 16 del segundo meeting del 2025, al conseguir dos victorias y así tomar en solitario la estadística de victorias de la campaña de mitad de año a falta de tres fechas.

Pocho Lugo líder de la estadística

A falta de tres reuniones para que termine el segundo meeting de la temporada 2025 en el óvalo de La Rinconada, la tarde de este domingo, el jockey profesional zuliano Jaime “Pocho” Lugo se quedó con dos triunfos dominicales.

El primero de ellos lo alcanzó en la primera competencia dominical con el ejemplar First Time del entrenador Juan Carlos García Romero en una prueba de 1.800 metros con un tiempo de 116 exactos y generó un pago de 68.32 a ganador.

Y el doblete lo completó en la tercera carrera no válida, nuevamente en 1.800 metros, pero ahora con la yegua Majestuosa del entrenador Riccardo D’Angelo con un tiempo oficial de 117’4 y el cual pagó 140,26 a ganador.

Con las dos victorias dominicales, el látigo zuliano llegó a 25 triunfos en el segundo meeting y tomar la punta de manera solitaria por delante de Jhonathan Aray quien se mantuvo con 23, tras no haber conseguido victoria alguna.

Los primeros cinco puestos de jockeys ganadores del segundo meeting son los siguientes: