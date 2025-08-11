Venezolanos ganan siete de nueve carreras en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El sábado pasado, el circuito de Monmouth Park, ubicado en el condado de Oceanport, Nueva Jersey, llevó a cabo una intensa jornada compuesta por nueve carreras, sin incluir competencias selectivas.

Esta fecha reunió a destacados jinetes de la región, entre ellos tres profesionales venezolanos que demostraron un desempeño sobresaliente. Samuel Marín, Sonny León y Jorge Delgado dominaron la cartelera al adjudicarse siete de las nueve carreras disputadas. Su participación no solo resaltó el nivel competitivo de los jinetes venezolanos, sino que también capturó la atención del público asistente, que disfrutó de una jornada llena de emoción y talento ecuestre.

Venezolanos se llevaron casi toda la cartelera

La jornada la abrió Samuel Marín con el ejemplar Dual Income para el entrenador Joseph Orseno por una carrera de reclamo por $20.600. Esta prueba se corrió en distancia de 1.700 metros en pista de grama con registro de 103”4. Abonó en la taquilla $3.60 a ganador.

En la segunda Marín le tocó guiar a la victoria al ejemplar Risuko para el entrenador colombiano Carlos David, por un Maiden Special Weight de $52.500. El ganador dejó en la taquilla un pago de $3.80 a ganador y crono de 70”2 para la distancia de 1.200 metros. Risuki, es un hijo del triplecoronado American Pharoah, que salió de perdedor en su octava presentación.

Sonny León, se retrató en la tercera carrera de la jornada con el ejemplar de Park Avenue Betty, que se llevó un Maiden Claiming de $23.000 en distancia de 1.200 metros en pista de arena, con registro de 71”4. Presentó Scott Volk, para las conexiones Nedlaw Stable, Drazin, Dennis A. y Imperio, Michael. Esta hija de Street Sense, consiguió sumar su primer logro en campaña de 11 presentaciones. En la taquilla arrojó un pago de $18.20 a ganador.

Samuel Marín, a partir de la quinta carrera hilvanó una racha de tres triunfos consecutivos. Comenzó con Jace Is No Joke, para el entrenador Panagiotis Synnefias, en lo que fue un Maiden Claiming de $17.500 en distancia de 1.100 metros en pista de grama, para dejar crono de 65”1, y un pago de $5.40 a ganador, $2.80 a placé y $2.10 a show.

En la sexta, Marín condujo a la victoria al ejemplar Inbound que surgió como una sorpresa en la taquilla tras arrojar $10.20 a ganador. Esta prueba se corrió por un claiming de $18.500 en distancia de 1.664 metros, con registro de 104”1. Este hijo de Union Rags, presentado por Ricardo Gabriel Ramirez, consiguió su cuarta victoria en 31 presentaciones.

Acto seguido, Marín cerró la tanda de cinco triunfos, con las riendas del ejemplar Sand Pipes que jugó como candidato en la taquilla y así lo reflejó su pago de $2.80 a ganador. Sand Pipes, se llevó un Allowance de $50.000 en recorrido de 1.700 metros, con registro de 103”. Fue presentado por Lindsay Schultz.

En la última de la jornada el entrenador Jorge Delgado, se llevó la victoria por intermedio del ejemplar Rock the Stars, que contó con los servicios del jinete mexicano y líder del circuito Paco López. Este castrado de seis años, hijo de Red Rock, consiguió su cuarta victoria en 35 presentaciones. Esta prueba se corrió en distancia de 1.700 metros en pista de grama y se registró un crono de 104”4. En la taquilla dejó un pago de $7.00 a ganador.

Con estas victorias el jinete venezolano Samuel Marín, completó un total de 142 victorias hasta la jornada del sábado 10 de agosto, para un gran total de 344 primeros. En el mitin de Monmouth Park, que finalizará el 14 de septiembre, acumula hasta esa fecha 44 triunfos, y se mantiene segundo en la tablilla de jinetes.

Sonny León, por su parte en su primer año en este mitin de Nueva Jersey, tiene 28 primeros y se mantiene en el Top5 como los más productores de dinero en este circuito.

Entre tanto, Jorge Delgado, quien ya suma más de 400 victorias en Estados Unidos es segundo en la tabla para entrenadores con 14 victorias, detrás de Chad Brown.