Potro que costó casi 1 millón de dólares debutará este fin de semana

Estamos en el tiempo donde los famosos potros adquiridos en las subastas selectas durante el período 2024 y 2025 comienzan sus carreras deportivas dentro de los circuitos más importantes en Estados Unidos. Entre ellos, Schwarzenegger, que tiene previsto hacer su estreno este viernes en el hipódromo de Saratoga, Nueva York.

Schwarzenegger una pieza valiosa listo para conquistar el éxito

Schwarzenegger, este hijo del productivo semental Not This Time en la yegua Soothsaying por Lemon Drop Kid, fue adquirido en las ventas selectas de Yearling en el Fasig-Tipton en Nueva York, en agosto 2024, por un costo de $950,000, identificado con el Hip165 consignado por Gainesway. Fue adquirido por el agente Kerri Radcliffe para la sociedad Magnier, Mrs. John, Mountmellick Farm, Smith, Brook T. y Resolution Road Stables.

Schwarzenegger, que se encuentra en el establo del entrenador Wesley Ward, aparece inscrito este viernes en el hipódromo de Saratoga, en la séptima carrera reservada para un Maiden Special Weight de $100,000 en recorrido de 1.100 metros en pista de grama con la monta de Jhon Velásquez, y enfrentará a 12 rivales. La hora de partida fue programada para las 3:53 p.m.

Schwarzenegger, estuvo inscrito para correr el último fin de semana de julio, sin embargo, el potro fue retirado. Regresa con esta nueva inscripción luego de cuatro briseos en grama en Saratoga, y el último de ellos el pasado 15 de agosto en arena, 600 metros en 36.1 el más veloz de nueve que se hicieron para ese día en la distancia.

Schwarzenegger, exhibe el nombre muy peculiar del famoso actor Arnold Schwarzenegger, quien saltó a la fama en la década de los 80 por sus grandes dotes actorales en la saga de Terminator y Depredador, entre otras grandes películas y series en Hollywood.