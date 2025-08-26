¡Agarra dato! En el Pick Six de Parx Racing yunta zuliana busca hoy ganar dos veces

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 26 de agosto continua la emoción de las carreras de caballos en el hipódromo de Parx Racing, con la disputa de nueve importantes propuestas que inician a las 12:40 p.m., en la cual jinetes y entrenadores criollos se dan cita para ponerle colorido a esta emocionante cartelera en el circuito ubicado en Pensilvania.

Yunta zuliana va por el doblete en el Pick6

La dupla zuliana conformada por el entrenador Víctor Barboza Jr. y jockey Michel Sánchez se prepara para una destacada actuación esta tarde en el hipódromo de Parx Racing. Ambos participarán en la séptima y octava competencias del día, eventos que forman parte del popular Pick 6, una apuesta que atrae a numerosos aficionados por su alto nivel de emoción y la posibilidad de premios significativos.

La combinación de talento y experiencia de Barboza Jr. y Sánchez promete añadir un toque especial a estas carreras, generando expectativas entre los seguidores de las carreras de caballos en la región zuliana y más allá.

En la séptima carrera de la jornada estarán presente con el ejemplar War Commander, en un Starter Optional Claiming valorado por $25,000 en distancia de 1.664 metros en pista de arena. Este hijo de War Of Will, de tres años tiene ocho actuaciones para un primero, y defiende los colores de Infinity Racing Stable y Saint Celestine Thoroughbred Management.

War Commander, viene de llegar tercero en Penn National, y antes en Gulfstream Park, un buen segundo lugar. Salta a esta carrera con la primera opción a la victoria. Como fuerte rival tendrá a Wrap And Send, ejemplar del patio ganador y que lleva la monta de un jinete experimentado en este recinto.

En la octava de la cartelera, reservada para un Allowance Optional Claiming, en 1.400 metros, valorada por $50,000, tienen el compromiso con el ejemplar Mati Gol, que viene de un sexto lugar en el Amsterdam S. (G2) en el hipódromo de Saratoga, pero antes se adjudicó el Carry Back Stakes en Gulfstream Park.

Este hijo de Win Win Win, surge como el ejemplar a vencer de la carrera, con un récord de dos victorias en siete presentaciones. Tal vez Play The Gray o Booted Up, pudieran comprometerlo.