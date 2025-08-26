¡Vaya sorpresa! El jinete venezolano Franklin González Jr puso a temblar la taquilla con ejemplar de 19 a 1

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este lunes 25 de agosto el hipódromo de Parx Racing, celebró una cartelera de nueve competencias, sin corte selectivo en la cual el jinete venezolano Franklin González Jr., celebró con un triunfo sobre el ejemplar You Know Me, que significó un batacazo en la taquilla que puso a temblar todas las combinaciones.

Durante la jornada de este lunes frutífera para los pilotos criollos, entre ellos Franklin González Jr., quien visitó el parque de vencedores con el ejemplar You Know Me, que significó una sorpresa en la taquilla tras arrojar $38,60 a ganador, $7,00 a placé y $4,00 por show, puso a pagar todas las combinaciones.

La séptima carrera de la tarde estuvo reservada para un Starter Optional Claiming, valorada en $26,000 para yeguas maduras en distancia de 1.400 metros en pista de arena. You Know Me, con el comando de Franklin González Jr., en sus botas salió a perseguir a la velocidad desde una cuarta posición. EL primer parcial de la prueba fue de 23”4 y 47”4, al promediar la última curva y al entrar al derecho Franklin González Jr., con You Know Me, tomaron el control de la para ganar con no menos de dos largos y crono de 87”3 para la distancia.

You Know Me es una descendencia de Maximum Security, en la yegua Why Oh You por Yes It’s True, que logró su segundo triunfo en doce salidas. Fue entrenado por su dueño, Alexander Martínez.

Franklin González Jr., con esta victoria llega a 12 primeros en la temporada y la 65 de por vida en Estados Unidos. Para la jornada de este martes, le tocará guiar a tres ejemplares. El miércoles, firmó dos compromisos y cierra la semana el viernes en Penn National, con par de montas.