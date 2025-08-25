Precise en gran performance dirá presente en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo fue celebrada la Prestige Fillies' Stakes de Goodwood, carrera que parecía una competencia fuerte en papel y eso finalmente se cumplió cuando ocurrió la sorpresa de Precise, que se convirtió en la ganadora de la Prestige Fillies' Stakes (G3) en Goodwood, y que disfrutará de los derechos de un puesto automático en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf de millón, gracias al programa de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In (Ganas, y estás adentro).

Precise gana el Prestige Fillies' Stakes

Precise, una prometedora potranca, enfrentó una dura competencia en la reciente carrera, especialmente presionada por Moon Target, la hija de Cracksman que representa al prestigioso Cheveley Park Stud. Moon Target, hasta ese momento invicta y considerada la favorita debido a su destacada campaña europea, impuso un ritmo exigente a lo largo del recorrido.

A pesar de la fuerte presión, Precise logró mantener un desempeño sobresaliente y cruzó la línea de meta en un ajustado segundo lugar, quedando apenas medio cuerpo detrás de la vencedora. En tercer lugar, llegó Aylin, representante de Al Shaqab y Amo Racing, quien finalizó a un cuerpo y medio de la ganadora, completando así un podio competitivo y lleno de talento.

Precise, enfrentando un atractivo lote compuesto por ocho competidores, contó con la destacada monta del jinete W. M. Lordan. Desde el inicio de la carrera, Lordan mantuvo un control firme sobre la prueba, guiando a Precise con precisión y estrategia. Aunque en los tramos finales la potranca se vio ligeramente comprometida por la presión de sus rivales, logró sostener la ventaja necesaria para cruzar primero la meta y asegurar un triunfo valioso.

La preparación y entrenamiento de Precise estuvieron a cargo del renombrado entrenador europeo Aidan O’Brien, mientras que la representación de los colores estuvo bajo la responsabilidad de D. Smith, Mrs. J. Magnier, M. Tabor y Westerbe, destacadas figuras en el mundo de las carreras de alto nivel.