Potra de yegua venezolana entrenada por Bob Baffert debuta este viernes

La jornada de este viernes 29 en el hipódromo de Del Mar en California tiene un programa de ocho carreras que comenzarán a las 3:00 de la tarde de la costa oeste de Estados Unidos (6:00 P.M de Venezuela) y en una de ellas debutará una hija de la yegua venezolano Cacciatora.

Hija de Cacciatoa debuta este viernes en Del Mar Racing

A la altura de la tercera carrera del viernes en recinto ubicado hacia San Diego, California, se correrá un Maiden Special Weigth de $80.000 reservado para potras de tres y cuatro años debutantes o no ganadoras en distancia de 1.000 metros.

En dicha prueba, debutará y saldrá por el puesto uno, la potra de tres años, Donata, presentada por el Hall of Fame, Bob Baffert y montada por el jockey profesional J.J. Hernández. La potra es una hija de la yegua venezolano Cacciatora en el campeón semental Uncle Mo y nieta de Point of Entry

Donata es una tresañera nacida el 14 de febrero del 2022 en A1a Racing Farm la cual fue comprada en las subastas de Kenneland en septiembre del 2023 por $320.000 y entregada al Hall of Fame, Bob Baffert para ser entrenada.

La yegua que primero realizó sus trabajos en Santa Anita Park, ha hecho sus últimos ocho trabajos en Del Mar Racing y su mejor trabajo lo realizó el pasado 14 del presente mes, donde marcó parcial de 61’1 en 1000 metros sostenida para ser el noveno mejor de casi 30 trabajos.