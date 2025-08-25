El día que Cañonero y Gustavo Ávila derrotaron al jockey de Secretariat

Suscríbete a nuestros canales

El pasado viernes 22 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del jockey retirado Ron Turcotte, jockey habitual del Triple Coronado en 1973, y considerado el mejor caballo de todos los tiempos, Secretariat.

El día que Cañonero y Gustavo Ávila derrotaron a Turcotte y un doble coronado

La gran carrera de Ron Turcotte como jockey profesional le hizo sumar más de 3.000 victorias y las montas de grandes ejemplares como por ejemplo Norther Dancer como aprendiz en 1963, y luego del propio Secretariat como dosañero a partir de su tercera presentación y del doble coronado de la temporada de 1972, Riva Ridge.

Turcotte con sus triunfos consecutivos en el Derby de Kentucky en las temporadas del 72 y del 73, era el primero que lograba esa hazaña en 70 años en la historia de la Carrera de las Rosas. Esa temporada de 1972, con Secretariat como dosañero, ganaría el premio como Potro del Año por los Premios Eclipse.

Mientras Turcotte ganaba con Secretariat como potro, tenía en Riva Ridge al mejor tresañero de 1972, llegaba al 20 de septiembre de 1972 como invicto en diez carreras y doble coronado a disputar el Stymie Handicap en distancia de 1.800 metros.

En dicha prueba, el doble coronado se enfrentaría a otro doble, el norteamericano con campaña en Venezuela, Canoñero II con la monta del criollo Gustavo Ávila y ahora entrenado por Buddy Hirsch para el King Ranch, quienes lo habían comprado luego del Belmont Stakes G1.

Ese día, el jockey venezolano que había sido contactado directamente por el dueño de Cañonero en Venezuela donde había ido por invitación del Jockey Club de Venezuela, aprovechó para disuadirlo y contratarlo y fuera a ver las condiciones del ahora cuatroañero que no había podido ganar para su nuevo dueño.

El 20 de septiembre del 1972, quedará en el recuerdo como el día en que el cuatroañero y doble coronado de 1971 Cañonero II derrotaba y le quitaba el invicto al doble coronado de 1972, Riva Ridge montado por el jockey que montaba en ese momento, al dosañero Secretariat, Ron Turcotte.

Ese día no solo derrotaron al actual doble coronado de la temporada 1972 sino que la duple Cañonero II con Ávila registraron récord de pista para 1.800 metros con 106’1.