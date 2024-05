¿Sabe Ud.porqué Cañonero no fue el batacazo más grande en la historia del Kentucky Derby? Se lo contamos

Cuando Canonero II ganó el Kentucky Derby de 1971, generó un retorno bastante modesto por un boleto ganador de $2., ese dividendo a ganador de $19,40 para el "Cañonazo caraqueño" no tuvo nada que ver con los méritos del equino venezolano. Basado en la forma en que llegó y un viaje accidentado a los Estados Unidos, Cañonero probablemente habría sido cotizado con probabilidades de 100-1o más en el en la Edición N°97 del magno evento. Tal vez incluso 200-1, pero nada remotamente cercano a sus probabilidades finales de 8-1.



Sin embargo, el que fue hazmerreír al comienzo rió de último. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Canonero cerró desde el fondo en el 18° lugar entre 20 participantes para ganar el Derby por casi cuatro cuerpos. Dos semanas más tarde, la conjetura de que su victoria en Churchill Downs fue simplemente una casualidad se disipó cuando ganó el Preakness Stakes, segundo de la triple corona, en un tiempo récord batallando de principio hasta la última curva con Eastern Fleet.

Un verdadero caballo del pueblo, Canonero fue acogido por personas de todos los ámbitos de la vida, especialmente aquellos de Venezuela que cantaban con orgullo “Viva Canonero” en sus carreras. Una lesión en el corvejón conspiró para poner fin a su aspiración a la Triple Corona con un cuarto puesto en el Belmont Stakes, pero esa decepcionante derrota no pudo empañar su reputación como héroe popular y una de las estrellas más carismáticas del deporte de todos los tiempos.



“Era un gigante en Estados Unidos, aunque nadie creía en él”, dijo su entrenador, Juan Arias, en un artículo de 2011 en BloodHorse. Si bien Canonero se asocia más comúnmente con Venezuela, en realidad nació en Kentucky como hijo de Pretendre y de la yegua hija de DixielandII (Nantallah). Pedro Baptista lo compró por $1,200 en la venta de yearlings de Keeneland en septiembre de 1969, pero corrió bajo el nombre de su yerno, Edgar Caibett.

Su carrera comenzó el 8 de agosto de 1970, con una victoria por 6 cuerpos y medio en el hipódromo Rinconada en Caracas por una bolsa de sólo $3,300. La victoria inspiró sus conexiones para enviar a Canonero a Del Mar, donde fue tercero en un Allowance y quinto en el Del Mar Futurity. De regreso a Venezuela, corrió nueve veces en Rinconada y ganó cinco carreras. No tenía un currículum digno de un candidato a la Triple Corona, pero Cañonero había ganado una carrera de 2000 metros en La Rinconada, lo que llevó a Baptista y Arias a desafiar las probabilidades y correr con su caballo en el Kentucky Derby.

La carrera por las rosas se había abierto de par en par cuando el aparentemente imbatible campeón de 2 años Raise the Flag sufrió una lesión que puso fin a su carrera el 31 de marzo. El viaje de Canonero a Estados Unidos para el Derby fue similar a un viaje durante la hora pico de tráfico en una autopista de Los Ángeles. El avión que lo transportaba se vio obligado a dar marcha atrás dos veces debido a problemas mecánicos. Finalmente llegó a Florida en un avión de carga y luego pasó cuatro días bajo un calor abrasador mientras estaba en cuarentena.



Un largo viaje en camioneta llevó a un Canonero II físicamente agotado a Churchill Downs y un entrenamiento de 800 metros en 53.4 solo aumentó la idea de que no tenía ninguna posibilidad contra los mejores tresañeros de Estados Unidos. La única razón por la que Cañonero no fue el mayor tajo en la historia del Kentucky Derby, fue su inserción en una llave con 5 ejemplares más. De haber estado solo con un número en las apuestas, no se sabe cual hubiese sido su dividendo, pero es lógico pensar que hubiese sido el más alto en la historia de la carrera de las rosas.