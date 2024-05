Ejemplar que llegó entre los primeros en el Kentucky Derby va al Preakness Stakes

El Kentucky Derby (G1) de 2024 en Churchill Downs fue una carrera con muchas alternativas y tropiezos, de los cuales se vio librado el ganador de la carrera, Mystic Dan (Goldencents) quien siempre esperó en la barabda para despegarse al giro de la última curva, siempre por dentro. El ejemplar que arribó en el cuarto lugar, Catching Freedom (Constitution) llegó cerca a pesar de ciertos inconvenientes en el último codo.

Catching Freedom, ejemplar propiedad de Albaugh Family Stable está siendo considerado para ingresar en la nómina de Preakness S. (G1) en Pimlico dentro de una semana el 18 de mayo, declara Jason Loutsch, copropietario y gerente de carreras de la empresa, a la oficina de prensa de Pimlico.

Lejos del fuerte ritmo inicial en el Kentucky Derby el ejemplar adquirido como yearling an las ventas de Keeneland de septiembre por $575,000 culminó con un largo avance hacia la decisión, colándose hacia adentro en el tramo intermedio, antes de aterrizar en el cuarto lugar, dos cuerpos detrás de la triple foto.

Loutsch dijo que el ganador del Louisiana Derby (G2), Catching Freedom, entrenado por Brad Cox, subiría a una camioneta a Baltimore o permanecería en Louisville para el Matt Winn S. (G3) en Churchill Downs el 9 de junio.

“Realmente nunca lo descartamos”, dijo Loutsch sobre el Preakness. “Simplemente íbamos a darle algo de tiempo al caballo para que regresara. No íbamos a comprometernos hasta que supiéramos cómo le está yendo al caballo. Sabremos algo el sábado. Obviamente, es atractivo participar en carreras de la Triple Corona, pero al mismo tiempo el caballo siempre está de primero."

“Tomaremos una decisión el fin de semana. Le está yendo bien ahora. No me opongo a intentarlo en el Preakness, pero tengo que escuchar a Brad y al caballo y poner mi corazón en ello. Por supuesto que quiero correr, pero al final lo importante es el caballo. Hizo una gran carrera, corrió duro en el Derby. Veremos cómo sale de esto. Si no corremos en el Preakness, iremos al Matt Winn”

Hasta el momento hay 9 ejemplares que aparecen como probables participantes a la gran carrera de Pimlico, en Baltimore Maryland. Catching Freedom sería un ejemplar con muchos seguidores en el Preakness Stakes, carrera a la cual han sido confirmados y aparecen como ejemplares muy cotizados al evento, los pupilo de Bob Baffert Muth (Good Magic) e Imagination (Into Mischief).

Con información de TDN.