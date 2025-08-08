Estados Unidos ofrece un nuevo beneficio de $5,000 para familias que cumplan este requisito

Suscríbete a nuestros canales

A partir de la temporada fiscal 2026, Estados Unidos implementará un nuevo beneficio fiscal que permitirá a ciertas familias recibir hasta $5,000 directamente en sus cuentas bancarias. Esta medida, parte de la reciente reforma tributaria promulgada por el expresidente Donald Trump, busca ofrecer un apoyo económico sin restricciones complejas, incentivando así la formación de nuevas familias.

El nuevo programa amplía el crédito fiscal por adopción, permitiendo a las familias recibir hasta $5,000 por cada hijo adoptado, independientemente de si deben impuestos o no. Este reembolso se gestionará a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y se depositará directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

Requisitos para acceder al beneficio

Para calificar para este incentivo, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Finalización de la Adopción: Haber completado legalmente un proceso de adopción desde 2025.

2. Declaración Anual de Impuestos: Incluir la adopción en su declaración anual.

3. Documentación Requerida: Presentar la documentación necesaria solicitada por el IRS.

4. Residencia Legal: Residir legalmente en Estados Unidos al momento de la solicitud.

Proceso para recibir los $5,000

El proceso para acceder a este beneficio se integra dentro de la declaración anual de impuestos. Los contribuyentes deberán:

• Incluir los datos del niño o niña adoptado en su formulario de impuestos.

• Adjuntar la documentación correspondiente que verifique la adopción.

• Utilizar los formularios habilitados para créditos reembolsables.

Es importante destacar que si no se adeudan impuestos federales, el monto será entregado directamente al contribuyente. Para ello, es obligatorio seleccionar una cuenta bancaria donde se recibirá el dinero mediante depósito directo. El IRS autorizará el pago sin demoras, y no se exigirá un monto mínimo de ingresos para acceder a este beneficio. Este nuevo beneficio busca facilitar el proceso de adopción y proporcionar un soporte financiero a las familias que decidan integrar a nuevos miembros bajo la ley.