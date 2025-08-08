TSMC elude aranceles de Trump con inversión estratégica en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo, ha encontrado una manera de sortear los aranceles del 100% impuestos por el expresidente Donald Trump a los semiconductores importados a Estados Unidos. En un anuncio reciente, la empresa taiwanesa reveló una inversión monumental de $165,000 millones, que incluye la expansión de su planta en Arizona.

Durante su mandato, Trump implementó aranceles con el objetivo de incentivar a las empresas del sector tecnológico a invertir en la producción nacional. “Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a hacerlo, no se les aplicará ningún cargo”, afirmó el mandatario desde el Despacho Oval. Esta estrategia ha llevado a importantes jugadores como Apple a comprometerse con inversiones significativas en el país.

Impacto positivo en TSMC

El anuncio de TSMC no solo les permitió eludir los aranceles, sino que también tuvo un efecto positivo en sus acciones. Tras la noticia, las acciones de TSMC en la Bolsa de Taipéi subieron un 4.89%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 1,180 dólares taiwaneses. Este desempeño también benefició al índice Taiex, que concluyó la jornada con una ganancia del 2.37%.

La inversión de TSMC en Estados Unidos incluye la construcción de tres nuevas fábricas, dos instalaciones para empaquetado de chips avanzados y un centro de investigación y desarrollo. La planta de Phoenix, Arizona, que fue inaugurada recientemente, se centrará en la fabricación de chips utilizando procesos de 4 nanómetros, con un rendimiento comparable al de las fábricas en Taiwán.

El CEO de TSMC, C. C. Wei, anunció que ya se ha completado la construcción de la segunda planta, que utilizará tecnología de proceso de 3 nanómetros. Además, se prevé que las próximas plantas incorporen tecnologías aún más avanzadas, incluyendo procesos de 2 y 1.6 nanómetros.

Creación de un clúster tecnológico en EEUU

Wei destacó que una vez completado el proyecto, aproximadamente el 30% de la capacidad de producción de 2 nanómetros y tecnologías más avanzadas estará ubicada en Arizona. Esto permitirá establecer un clúster independiente de fabricación de semiconductores de vanguardia en Estados Unidos, consolidando aún más la presencia y competitividad de TSMC en el mercado global.