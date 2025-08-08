Muere papá de Beéle: Esto se sabe hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

Dímelo King confirmó la muerte del papá de Beéle, luego de varios rumores que circulaban en redes sociales del supuesto deceso de Breiner López Chiquillo.

Camila Rodríguez quien fue pareja del artista por varios años quedó en estado de shock al enterarse de la noticia a través de un live en TikTok, cuando leyó cometarios de sus seguidores anunciando el fallecimiento Breiner López Chiquillo.

Por su parte, su reacción fue cortar la transmisión en vivo sin comentar nada al respecto. Se dice que la causa de la muerte del papá de Beéle fue un infarto, sin embargo, hasta el momento el cantante de “Si te pillara” ni su equipo de trabajo no se ha pronunciado sobre el tema.

En redes sociales, los fanáticos del barranquillero han expresado sus condolencias y sentido pésame por medio de redes sociales, mientras se encuentran a la espera de más información.

Distanciamiento de su padre

La relación de Béele, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, con su progenitor ha sido distante y tóxica a través de los años. Tiempo atrás, el hombre reprochó públicamente a su hijo por vivir del lujo y apariencias mientras él trabaja como taxista luego de haber supuestamente ayudado a cosechar su carrera.

“¡Ey, no me des nada!, está bien, tú puedes hacer con tu plata lo que quieras, pero ¿que ni siquiera hables bien de mi? (...) Me trataste de ‘verdugo’ y de ‘tirano’ en el programa ese de ‘La red’, en el que todos esos presentadores son ‘gaytorade’ y hasta la presentadora, la rubia esa, dicen que es lesbiana ¡Eres un desagradecido!”, concluyó.