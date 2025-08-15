Maikel García sigue brillando y es candidato para este premio a final de año (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García sin duda ha sido de los mejores peloteros venezolanos en la presente temporada 2025 de Grandes Ligas, ya que ha brillado y dejado números importantes con los Reales de Kansas City. El tercera base criollo está teniendo tan buen año, que se ganó el llamado al Juego de Estrellas, el primero de su carrera en la Gran Carpa.

"El Barrendero, como es apodado, ha brillado con el madero, pero también con el guante, siendo uno de los mejores peloteros de su posición a día de hoy en el mejor beisbol del mundo. Este jugador logró establecerse como un pelotero de todos los días, y eso demuestra toda la proyección que tuvo en sus días de prospecto.

Maikel García, rumbo a la lista de venezolanos con Guante de Oro

García atraviesa la mejor temporada de su carrera y sus números defensivos lo respaldan como uno de los mejores antesalistas de las Grandes Ligas. El venezolano lidera a todos los tercera base de la Liga Americana con 8 Outs Above Average (OAA) y 6 Fielding Run Value (FRV), métricas avanzadas que miden el alcance y el valor defensivo de un jugador. Además, suma 5 Defensive Runs Saved (DRS), confirmando su consistencia en la esquina caliente.

Este rendimiento lo coloca como un firme candidato al Guante de Oro del "Viejo Circuito", un premio que reconoce al mejor defensor de cada posición. Con reflejos rápidos, solidez en las jugadas complicadas y una defensa que ha marcado la diferencia para su equipo, García ha convertido su guante en un arma tan importante como su bate, ganándose un lugar en la conversación por uno de los galardones más prestigiosos de la MLB.

Sumado a su gran defensa, Maikel García también ha brillado ofensivamente, ya que tiene 133 hits, entre ellos 31 dobles, cinco triples y 11 jonrones. Además, cuenta con 51 carreras remolcadas, 57 anotadas, 22 robos de base y un destacado average de .302.