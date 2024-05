Jockey venezolano se anota triple como el más destacado en Estados Unidos

Ganador de 816 careras en Estados Unidos y se acerca a los $28 Millones en producción monetaria, el jockey Venezolano, Leonel Reyes Ramos, se anota un "Hat Trick" este jueves en el Hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida. Reyes Ramos está encendido, al ganar con cuatro (4) de sus últimos ocho (8) compromisos.

Reyes Ramos inicia su tanda de victorias en la primera carrera, donde en una muy destacada conducción logra mantener en la delantera al ejemplar Volkert (Bayern), entrenado por Nicholas Palmer. Luego prosigue en la sexta carrera donde sorprende en atropellada con el ejemplar N°1 Haberdashery (Audible) entrenado por Kevin McKathan para el Newday Training Center, que deja en taquilla un dividendo de $51,40 por ganador.

Reyes Ramos culmina la tarde de éxitos al vencer también en la última carrera con el gran favorito Cosmic Speculation (Bucchero), ejemplar entrenado por Joe Orseno que ganó de punta a punta sobre pista de grama. Reyes se ubica actualmente en el cuarto lugar de la estadística por número de victorias y por producción.

Los últimos 4 años de su carrera profesional Leonel Reyes Ramos se ha ubicado entre los 50 primeros jockeys a nivel nacional por número de victorias. Reyes Ramos registra esta semana 19 compromisos de monta en Gulfstream Park, incluyendo la potranca You Need Me (St Patrick´s Day), presentada por J. David Braddy en el Royal Palm Juvenile Fillies y el potro Enterdadragon (Outwork), que disputará el Royal Palm Juvenile con el entrenamiento de José Francisco D´Angelo.