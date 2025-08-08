Gregory Vargas anuncia su retiro de la selección venezolana de baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

Gregory Vargas, quien jugó en la pasada temporada con Gladiadores de Anzoátegui, anunció su retiro de la selección venezolana de baloncesto este viernes 8 de agosto a través de su cuenta en la red social en Instagram.

Vargas dice adiós a la selección

Luego que el seleccionador Ronald Guillén no convocará a Vargas para los amistosos que enfrentará Venezuela como preparación para la AmeriCup, el jugador anunció su retiro de la selección, dando así por concluida su participación con la Vinotinto de las Alturas y dejando un enorme vacío muy difícil de llenar.

Gregory fue un pilar de la selección, su arduo trabajo le permitió ganarse el respeto y la admiración de la afición criolla, logrando consolidarse como uno de los mejores pilotos armadores de la historia de la selección, aunque para muchos esté retiro no fue el merecido para esta leyenda.

Incluso pocos días que la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anunciará a los convocados por el entrenador Ronald Guillén, Vargas había expresado su frustración, ya que esperaba retirarse jugando un último certamen internacional vistiendo los colores de su país.

Un enorme legado

Pero ahora todo eso es parte del pasado y Vargas deberá enfocarse en su carrera como jugador de la SPB, dónde posiblemente también le quede poco tiempo de acción. A través de su cuenta en Instagram agradeció a toda la afición por el apoyo durante todo el tiempo que defendió los colores de su nación en las competiciones internacionales, marcando así un fin de una era y ofreciendo paso a nuevas figuras jóvenes que tendrán una gran responsabilidad.