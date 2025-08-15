INAMEH: Pronóstico del clima para hoy, 15 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha emitido su boletín meteorológico oficial para el día viernes 15 de agosto de 2025, advirtiendo sobre condiciones atmosféricas inestables que afectarán a gran parte del territorio nacional. A continuación, el detalle del pronóstico para que tomes tus precauciones.

Pronóstico general

Durante las primeras horas del día, se han registrado y se esperan lluvias débiles a moderadas y lloviznas dispersas. Las zonas más afectadas por este fenómeno son:

Nueva Esparta

Sucre

Delta Amacuro

Monagas

Anzoátegui

Falcón

Adicionalmente, se pronostican lluvias de mayor intensidad en el sur de Zulia y en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

Pronóstico para la tarde y moche

La situación se intensificará a partir de la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica se incremente notablemente. El INAMEH prevé el desarrollo de lluvias y chubascos de intensidad moderada a fuerte, que vendrán acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en una amplia franja del país.