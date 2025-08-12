Pronóstico del clima en México para hoy 12 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico para este martes 12 de agosto de 2025, advirtiendo sobre un día de contrastes extremos en México. Mientras gran parte del país se prepara para fuertes precipitaciones, tormentas eléctricas y la posible caída de granizo, otras regiones enfrentarán un calor sofocante con temperaturas que superarán los 45°C.

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas en gran parte del país

Si te encuentras en el centro, norte o sur de México, prepárate para un día lluvioso. El SMN prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como en las regiones del noreste hasta el occidente. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Además, el pronóstico indica la posible caída de granizo en el occidente y centro de México. Las lluvias más intensas se esperan en:

Lluvias Puntuales Intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste) y Colima. Sinaloa (sur) y Nayarit. Oaxaca (sur y suroeste) y Chiapas (noreste y sur).



Factores meteorológicos

Tres fenómenos principales están detrás de este complejo panorama meteorológico:

Vaguada en la Península de Yucatán: Interactuará con un canal de baja presión y la humedad del Golfo de México, provocando lluvias fuertes en la región y lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas. Monzón Mexicano: En combinación con la inestabilidad atmosférica, causará lluvias intensas en el sur de Sinaloa y Nayarit, y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste. También se esperan lluvias aisladas en la península de Baja California. Lluvias Puntuales Muy Fuertes (50 a 75 mm): Se pronostican para Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

Calor extremo en el Norte y el Litoral

A diferencia del centro y sur, el norte del país, el litoral del Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán experimentarán un ambiente caluroso a muy caluroso. Las temperaturas serán particularmente altas en:

Superiores a 45°C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

De 40 a 45°C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Pronóstico específico para el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México, el día comenzará con un ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas. Sin embargo, por la tarde, se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes, con la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en el Estado de México.

Temperatura CDMX: Mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C.

Temperatura Toluca: Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 20 a 22 °C.

El SMN insta a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante los pronósticos de lluvias intensas y calor extremo