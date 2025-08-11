Pronóstico del clima en México para hoy 11 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó su pronóstico del tiempo para este lunes 11 de agosto de 2025, advirtiendo condiciones meteorológicas intensas en diversas regiones del país. La combinación del monzón mexicano, varios canales de baja presión y una vaguada en altura provocará lluvias fuertes a intensas, calor extremo y vientos de consideración en varias zonas.

Sistemas meteorológicos que influyen en el clima de México hoy

Monzón mexicano: ocasionará lluvias puntuales fuertes y chubascos en el noroeste del país y la península de Baja California.

Canal de baja presión y vaguada en altura: en interacción con humedad del Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla.

Canal de baja presión en el sureste y península de Yucatán: en combinación con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo, propiciará lluvias muy fuertes e intensas en Oaxaca y Chiapas.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, así como provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y baja visibilidad en caminos.

Pronóstico de lluvias por intensidad

Intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas.

Muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Altas temperaturas en México hoy

El calor extremo continuará en varios estados, con temperaturas superiores a 45 °C en algunas zonas.

Mayores a 45 °C: noreste de Baja California, noroeste y centro de Sonora.

Entre 40 y 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre 35 y 40 °C: Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Entre 30 y 35 °C: Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Quintana Roo.

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se presentarán en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Viento y oleaje

Rachas de 40 a 60 km/h: desde Sonora hasta Quintana Roo, con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Recomendaciones del SMN

El SMN sugiere mantenerse informado mediante los reportes oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, protegerse de las altas temperaturas y extremar precauciones en zonas costeras por el oleaje elevado.