Pronóstico del clima en México para hoy, 10 de agosto: Lluvias intensas y ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anticipa un día de extremos climáticos para hoy, domingo 10 de agosto de 2025. Se esperan lluvias intensas con descargas eléctricas y granizo en gran parte del país, mientras que una ola de calor continuará afectando el norte con temperaturas superiores a los 45 °C.

Lluvias intensas en varias regiones

El pronóstico indica que el monzón mexicano, junto con la inestabilidad atmosférica, provocará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, especialmente en Sonora, donde se esperan lluvias muy fuertes. Un canal de baja presión en el sureste y la península de Yucatán, sumado a la humedad del Golfo de México y el mar Caribe, también generará lluvias en esas regiones.

Otro canal de baja presión, que interactuará con una vaguada en altura, causará lluvias fuertes con posible caída de granizo en el noreste, occidente y centro del país. Estas son las zonas con mayor probabilidad de lluvia:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían causar encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como fuertes rachas de viento que podrían derribar árboles.

Ola de calor: Temperaturas superiores a 45 °C

Mientras que en algunas zonas del país lloverá, en otras persistirá una intensa ola de calor. Las temperaturas más altas se registrarán en el norte, con máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Las temperaturas máximas esperadas son: