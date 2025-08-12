Se estima precio millonario del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

¡Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan! Tras 8 años de noviazgo, el astro del fútbol se animó a proponerle matrimonio a su novia con una enorme joya que estaría valorada en varios millones de dólares.

Aunque el portugués tardó mucho tiempo el hacer la famosa pregunta, no cabe duda que el amor cosechado luego de casi una década se evidencia en cada una de sus etapas como pareja.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo anunciando su compromiso con el futbolista. La enorme roca causó impacto por el tamaño, que ahora se convierte en un símbolo de su amor.

A lo largo de 8 años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han construido una familia de cinco, comenzando con los tres retoños del jugador, Cristiano Jr., Mateo y Eva, para luego traer al mundo a sus dos hijos biológicos Alana Martina y Bella Esmeralda.

Precio del anillo de compromiso

El interés por el costo del anillo de compromiso de Georgina Rodríguez, ha llevado a muchos medios de comunicación a indagar un poco más allá.

La joya de gran tamaño, ovalada y con una preciosa piedra en su centro podría tener un precio entre los cinco y diez millones de dólares, una millonaria cifra para un anillo. Muchos la han catalogado en la categoría de “ultra lujo”.

Flechazo a primera vista

La historia de amor de la pareja es inusual, pues ella trabajaba en una tienda de lujo, mientras él, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, aunque sus mundos eran distintos, el destino los unió y los flechó a primera vista.

Con el tiempo se trasformó en una relación sólida, y no fue hasta inicios de 2017 cuando oficializaron su romance.