Se acerca la Pacific Classic y los protagonistas se alistan para un cupo en la Breeders’ Cup Classic

Estamos a menos de tres semanas de la edición 34 del Pacific Classic (G1) en Del Mar y la lista de contendientes empieza a crecer. En las carreras de caballos, nada es oficial hasta que el caballo entra en la puerta, pero el Clásico está prácticamente decidido cuando la oficina de carreras realiza el sorteo de inscripciones el martes anterior a la carrera.

Los entrenadores nominarán caballos para la carrera con semanas de anticipación, lo que podría implicar desde una participación definitiva hasta mantenerla como opción. Las nominaciones para el Clásico cierran el jueves 21 de agosto.

Pacific Classic listo para dar un cupo directo a la BC Classic

Así que cualquier lista en este momento está llena de hechos mezclados con rumores, conjeturas y una pequeña dosis de ilusiones. Dicho esto, hay varios caballos que los entrenadores han indicado que están en la mira para la carrera de $1 millón del sábado 30 de agosto, empezando por uno que no suele revelar sus intenciones con semanas de antelación. Sin embargo, Bob Baffert ha sido citado varias veces afirmando que Nysos, ganador del San Diego Handicap (G2), correrá en el Pacific Classic.

También ha mencionado a Mirahmadi como una posibilidad para la carrera de una milla y cuarto que es una "Gana y estás dentro" para la Breeders' Cup Classic este otoño en Del Mar.

El entrenador John Shirreffs ha mencionado correr con el veterano Express Train en el Clásico, aunque también está considerando al de 8 años para el Pat O'Brien (G2) la semana anterior. Shirreffs dice que tomará una decisión después del próximo entrenamiento de Express Train, que debería ser la próxima semana. El jueves dio un briseo (4f, :49.00), su primer entrenamiento desde que terminó tercero en San Diego.

La otra estrella de Shirreffs en el establo, Baeza, también briseó cuatro furlongs el jueves (4f, :48.00), su primer trabajo desde que regresó de Nueva York tras su segundo puesto, detrás de Sovereignty, en el Jim Dandy (G2) en Saratoga. El Travers (G1) se había mencionado como una posible próxima carrera para el hijo de McKinzie, pero ahora Shirreffs afirma que no regresará a Nueva York con el potro.

Otro caballo que, según se informa, apunta al Clásico del Pacífico es White Abarrio, ganador del Clásico de la Breeders' Cup de 2023. El entrenador Saffie Joseph hizo el anuncio la semana pasada.

También se mencionan como posibles contendientes para el Clásico a Judge Miller y Ultimate Gamble de Mark Glatt y Midnight Mammoth de Craig Dollase, ganador del Cougar II (G3) del año pasado en Del Mar.