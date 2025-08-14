MLB: Cerveceros de Milwaukee desatan su ofensiva en agosto y logran estos registros (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cerveceros de Milwaukee están viviendo uno de los mejores momentos de la temporada 2025, consolidándose como uno de los equipos más peligrosos en las Grandes Ligas. Durante el mes de agosto, el equipo ha mantenido una impresionante racha de 12 victorias sin ninguna derrota, demostrando un nivel ofensivo y defensivo envidiable.

Este desempeño los coloca en una posición privilegiada para la recta final del calendario y les da grandes esperanzas de clasificar a la postemporada.

Ofensiva imparable: los Brewers dominan en agosto

La ofensiva de los Cerveceros ha sido la clave para mantener esta racha perfecta. En lo que va de mes, promedian 8.27 carreras por juego (RPG), una cifra que refleja la capacidad del equipo para anotar constantemente.

Además, su promedio de bateo colectivo es de .323, mostrando una gran efectividad al conectar hits y mantener la presión sobre los lanzadores contrarios.

Foto: AP

Otro dato destacable es la cantidad de jonrones: 23 cuadrangulares en el mes, acercándose al máximo de la temporada registrado entre mayo y junio, cuando lograron 26 vuelacercas. La producción de poder se complementa con un OPS de .961, un indicador que evidencia la potencia y la habilidad para embasar a los jugadores.

Con esta seguidilla y los números ofensivos tan sólidos, los Cerveceros de Milwaukee se perfilan como uno de los equipos más fuertes de la Liga Nacional.