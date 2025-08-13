Cerveceros de Milwaukee castigó a Paul Skenes e hizo historia (+datos)

Suscríbete a nuestros canales

El martes pasado, Cerveceros de Milwaukee desplegó todo su poder ante Piratas de Pittsburgh, en una aplastante victoria 14-0. Por si fuera poco, lo hicieron enfrentando al mejor abridor de la actualidad.

Paul Skenes fue la víctima en este juego, pero también lo ha sido en anteriores presentaciones y es que la novena de Wisconsin ha sido su verdadero talón de Aquiles.

A lo largo de su carrera, posee una efectividad de 5.79 ante Brewers, mientras que frente al resto de los equipos exhibe un porcentaje de carreras limpias de 1.75.

Milwaukee sigue imparable

Durante la segunda mitad de la temporada, Cerveceros luce imparable. No solo porque ostentan el mejor récord de Grandes Ligas (75-44), sino porque desde la pausa por el Juego de Estrellas hasta la actualidad solo han perdido 4 juegos de 22 disputados.

Asimismo, este reciente triunfo fue el décimo primero en fila para dicha divisa, que no conoce la derrota desde el 30 de julio, cuando tropezaron 10-3 ante Cachorros de Chicago.

De hecho, es la segunda ocasión en la campaña que alcanzan una racha de 11 lauros, por lo que lograron algo único en la historia de la organización. Incluso, solo en 13 ocasiones algún equipo de MLB ha logrado múltiples rachas de al menos 11 jornadas.

Tal es el caso de: Piratas de Pittsburgh (1903, 1909, 1927), Gigantes de Nueva York/San Francisco (1904, 1916), New York Highlanders/Yankees (1906 y 1926), Cachorros de Chicago (1906 y 1935), Atléticos de Filadelfia/Atléticos (1931), Indios de Cleveland/Guardianes (1954), Azulejos de Toronto (2015) y los actuales Cerveceros de Milwaukee (2025).