MLB: Cerveceros de Milwaukee son el primer equipo en lograr este récord en 2025

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron este miércoles a Bravos de Atlanta por marcador de cinco carreras por cuatro en Truist Park de Georgia gracias a su buena actuación en las primeras entradas.

Con participación destacada del ítalo-estadounidense Sal Frelick (4-2) y los norteamericanos Isaac Collins (4-3, 1 carrera anotada), Andrew Vaughn (4-2, 1 HR, 1 carrera anotada y 2 impulsadas) y Blake Perkins (5-3, 1 HR, dos carreras anotadas y dos impulsadas), los de Tennessee registrarían su triunfo número setenta.

Se trata del primer equipo en lograr esta hazaña en el año 2025, siendo la organización con mejor récord en lo que va de temporada con 70 victorias y 44 derrotas, superando así a Azulejos de Toronto (68-48) y a Dodgers de Los Ángeles (66-49).

Por supuesto, los lupulosos se encuentran en la primera posición de la División Central de la Liga Nacional con cuatro juegos de diferencia sobre los Cachorros de Chicago y siendo uno de los equipos favoritos a avanzar a la Postemporada.

Aún restan poco menos de dos meses para que culmine la ronda regular. No obstante, hay varios equipos que se encuentran en la pelea por decir presente en el mes de octubre. De mantenerse la tendencia, Cerveceros sería uno de ellos.