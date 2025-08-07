MLB

Juegos para este jueves 7 de agosto en la MLB (+video)

Carlos Carrasco tendrá su segunda salida con el uniforme de los Bravos de Atlanta 

Por Meridiano

Miércoles, 06 de agosto de 2025 a las 10:34 pm
Juegos para este jueves 7 de agosto en la MLB (+video)
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Todo está listo, para que en este jueves 7 de agosto se efectúe una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y a continuación, te mostraremos los duelos pautados en esta fecha extraordinaria.

Nuevamente, varias organizaciones tendrán su día de descanso, lo que quiere decir que solamente se disputarán cuatro encuentros, los cuales iniciarán desde las 12:05pm y a las 7:15pm se cantará la voz de play ball por última vez.

Nuevamente, los seguidores de los lanzadores venezolanos deben estar atentos porque el experimentado Carlos "Cookie" Carrasco se subirá al morrito con Atlanta.

Juegos para este jueves en la MLB:

- Atléticos de Oakland (Jacob López) vs Nacionales de Washington (Mitchell Parker) 12:05pm

- Medias Blancas de Chicago (Shane Smith) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 4:10pm

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40pm

- Marlins de Miami (Eury Pérez) vs Bravos de Atlanta (Carlos Carrasco) 7:15pm.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Shohei Ohtani Juan Soto Junior Caminero Pedro Martinez
Miércoles 06 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB