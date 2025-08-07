Juegos para este jueves 7 de agosto en la MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo, para que en este jueves 7 de agosto se efectúe una nueva jornada del mejor beisbol del mundo y a continuación, te mostraremos los duelos pautados en esta fecha extraordinaria.

Nuevamente, varias organizaciones tendrán su día de descanso, lo que quiere decir que solamente se disputarán cuatro encuentros, los cuales iniciarán desde las 12:05pm y a las 7:15pm se cantará la voz de play ball por última vez.

Nuevamente, los seguidores de los lanzadores venezolanos deben estar atentos porque el experimentado Carlos "Cookie" Carrasco se subirá al morrito con Atlanta.

Juegos para este jueves en la MLB:

- Atléticos de Oakland (Jacob López) vs Nacionales de Washington (Mitchell Parker) 12:05pm

- Medias Blancas de Chicago (Shane Smith) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 4:10pm

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Piratas de Pittsburgh (Paul Skenes) 6:40pm

- Marlins de Miami (Eury Pérez) vs Bravos de Atlanta (Carlos Carrasco) 7:15pm.