La Cara vs Good Cheer por la revancha este sábado en Saratoga (+Pronóstico)

Este sábado el hipódromo de Saratoga Race Course, en Nueva York, tendrá una cartelera de 12 competencias que inician a las 12:35 p.m., dentro de esta cartelera incluyó el Alabama Stakes (G1) con una bolsa de $600,000, que atrajo a seis potrancas de 3 años. Entre ellas la que fue invicta en siete carreras hasta su última, Good Cheer encabeza la carrera, que buscará la revancha ante La Cara, quien le ha propinado su única derrota.

Good Cheer y La Cara de frente en el Alabama S. (G1)

Cinco de las potrancas son ganadoras de stakes de grado, incluyendo dos con victorias en Grado 1, dos con títulos en Grado 2 y una en Grado 3. Tres de las potrancas tienen ganancias profesionales superiores a $1 millón. En conjunto, la pista cuenta con 26 victorias en 57 carreras, logrando victorias en el 46% de sus carreras.

Good Cheer, la hija de Medaglia d'Oro que presenta Brad Cox, viene de caer y perder su invicto en su carrera anterior ante La Cara, en el Acorn (G1). Con la monta de Luis Sáez, regresa más descansada y con los briseos adecuados y ajustados para la carrera. Sin dunda, es la potra a derrotar.

La Cara, heroína en el Arcon (G1) tras vencer a la pupila del Godolphin, Good Cheer, retorna a esta competición para revalidar su triunfo anterior. Esta hija de Street Sense, que contara con la monta de Dylan Davis, llega con cinco victorias en 11 presentaciones. La Cara, en cada una de sus carreras marca el ritmo de las competencias, esto tendrá a su favor para controlar los splits de la carrera. Entre sus cinco victorias se encuentran tres en stakes de grado. Ganó el Ashland (G1) en Keeneland y el Pocahontas (G3) en Churchill, en la pista de Oaks, donde también ganó el Suncoast en Tampa Downs para Casse. El jinete habitual Dylan Davis se mantiene en la lista, para Mark Casse.

Nitrogen vio interrumpida su racha de cinco victorias por una nariz al tomar la delantera al final de la recta final en el Belmont Oaks (G1) y ser alcanzada en la meta. Su única carrera en tierra fue aquella victoria por 17 cuerpos en el Wonder Again (G3), destinado al césped, contra tres potrancas. Fue tercera Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf de 2024 hace siete carreras. El entrenador Mark Casse contará con José Luis Ortiz.

Alabama Stakes (G1) un pronóstico arriesgado

El mayor reto para pronosticar la Alabama 2025 es la distancia de 1 1/4 millas (2.000 metros), que cinco de las potrancas tendrán que correr por primera vez. Queen Azteca corrió más distancia en sus dos carreras este año en Suecia. Margie's Intention, Good Cheer y La Cara tienen al menos una victoria en 1 1/8 millas (1.800 metros).

La variante numérica muestra que La Cara tiene ventaja, ya que es la única potra que prefiere correr en punta y que probablemente aprovechará esa condición. Con dos victorias de Grado 1 en su haber, incluyendo el Acorn en Saratoga en junio, ella y su compañera de cuadra, Nitrogen, son las únicas yeguas con una victoria en el Spa. Completa el trio y que es la potra a vencer es Good Cheer. Estas decidirán la nueva edición del Alabama S. (G1), que se correrá en la décima de la cartelera con hora de partida 5:44 p.m.