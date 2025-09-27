Conozca la razón por la que Book'em Danno no estará presente en la Breeders' Cup

Suscríbete a nuestros canales

El ejemplar Book’em Danno que quedó clasificado para competir en la Breeders’ Cup por su victoria en el Forego Stakes (G1) el pasado mes de agosto de este año en Saratoga Race Course no estará presente en dicha selectiva del mencionado campeonato mundial de la copa de criadores a realizarse en Del Mar.

Book'em Danno: Derek Ryan Decisión Rechazo Suspensión Paco López

La información fue confirmada este sábado 27 de septiembre, por su entrenador Derek Ryan, a través de un post publicado por la cuenta de red social X del periodista hípico estadounidense Mike Welsch, en el que también Ryan mencionó que Book’em Dano, líder de la división Sprint no estará presente en la Breeders’ Cup Sprint y comenzará la campaña el año próximo 2026.

La razón de la decisión es porque el propio trainer Ryan llamó de forma “vergonzosa” la suspensión del jinete habitual Paco López por parte de HISA, por lo que muestra su total rechazo con la medida.

Hay que recordar que, en una nota publicada por este medio digital, que, la Autoridad de Seguridad e Integridad Hípica (HISA por su sigla en inglés), decidió suspender desde este martes 23 de septiembre y por seis meses al látigo mexicano, por quebrantar las condiciones de su reincorporación condicional después de un evento ocurrido el día 4 de diciembre de 2024, en el cual empleó el látigo contra National Law en Parx Racing, Bensalem, Pensilvania.