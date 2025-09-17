Paco López lleva 12 títulos en el hipódromo de Monmouth Park

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana dio por terminada la edición 80 del mitin de carreras en el hipódromo de Monmouth Park, circuito ubicado en el condado de Oceanport, Nueva Jersey con la victoria por séptima vez consecutiva para el jinete mejicano Paco López, para un total de 12 títulos alcanzados en este óvalo.

Paco López lleva 12 campeonatos de jinetes

Paco López, nativo de Veracruz, México, de 39 años, comenzó su carrera en México en 2007, hasta mudarse a Estados Unidos en 2008, cuando ganó el premio Eclipse Awards, como jinete aprendiz del año. López, en la actual campaña suma 288 victorias, líder a nivel nacional, consumó su título número 12 en Monmouth Park, y un séptimo título consecutivo, un récord en la pista, y un título también en Colonial Downs, que consiguió el viernes. Un año de ensueños.

Para consolidar su duodécimo título en Monmouth Park, López ganó tres carreras el sábado, incluida la Pinot Grigio Handicap de $85,000 a bordo de Bingo's Birkin para el entrenador José Sánchez.

Luego ganó el Pinot Grigio, con Bingo’s Birkin, de punta a punta para ganar los cinco furlongs en 56.97 en pista de grama, para el entrenador José Sánchez, para superar con facilidad a las otras 10 criadas en Jersey, para conseguir su cuarta victoria en nueve participaciones. Bingo's Birkin, una hija de 4 años de Sea Wizard, propiedad de Gerardo Franco, ganó con un premio de $4.40.

En su última carrera, ganó la carrera abierta de forma bastante convincente. López, apunta a su mejor marca personal de 320 victorias, lograda en 2021. Ha acumulado más de 4.300 victorias desde que comenzó a correr en Estados Unidos en 2007.

También está a sólo un título de equitación del récord de 13 de Joe Bravo en Monmouth Park.