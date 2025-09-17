Benvenuto Cellini por vía de galope clasificó para la Breeders’ Cup Juvenile Turf

Suscríbete a nuestros canales

En un alarde de velocidad, fuerza y stamina, el alazán Benvenuto Cellini, un hijo del semantal líder europeo Frankel continuó su progreso con una impresionante victoria en el Champions Juvenile Stakes (G2) disputado en Leopardstown en Irlanda, prueba que sirvió de clasificatoria para la Breeders’ Cup Juvenile Turf.

Benvenuto Cellini rumbo a las Breeders’ Cup

Benvenuto Cellini, entrenado en Ballydoyle ganó fácilmente el Champions Juvenile Stakes (G2) disputado en Leopardstown con la monta de Christophe Soumillon para lograr su primera victoria en una carrera de grupo en Europa. Ubicado en segundo lugar, el potro Frankel luchó por el liderato a dos furlongs de la meta y llegó a la meta en el último furlong para ganar con una cómoda ventaja de cinco cuerpos.

Aidan O'Brien, entrenador de este juvenil alazán de dos años contó con la habilidad de su jinete Christophe quien sustituye al lesionado jinete número uno del Coolmore y White Birch Farm.

Benvenuto Cellini, propiedad de Peter Brant, Sra. John Magnier, Michael B. Tabor, Derrick Smith y Westerberg, completó la competencia de una milla en 1:42:35.

Como parte de los beneficios de la Challenge Series, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de Benvenuto Cellini para la Breeders' Cup Juvenile Turf. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial.