Corsia Veloce mantuvo su invicto y se gana un puesto en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Este fin de semana en el hipódromo de Woodbine recibió tres pruebas clasificatorias para el Campeonato de Criadores, donde Corsia Veloce, bajo la dirección de Fraser Aebly, se mantuvo invicta después de otra actuación destacada en la Natalma Stakes (G1), una carrera de césped de $500,000 que se disputa en una milla que forma parte de la Breeders' Cup Challenge Series y da derecho al ganador a la inscripción automática en la Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) el 31 de octubre en Del Mar.

Corsia Veloce mantuvo su invicto en tres carreras

La octava carrera de la cartelera sabatina fue reservada para la Johnnie Walker Natalma Stakes (G1) con premio de $500,000 exclusiva para potras de dos años. Corsia Veloce, salió avante en gran demostración de fuerza en los metros finales. En la partida, Hot Mash tomó el mando inicial, seguido por La Culasse, complementado en la carrera, Sweet Fusion, Dixie Law y Corsia Veloce a través de un primer cuarto en :23.81 y :48.47, mientras que el jinete Aebly esperaba su momento con Corsia Veloce.

Al salir de la curva rumbo a meta, Corisa Veloce avanzó con fuerza con el control de su piloto Aebly, de manera que la hija de Practical Joke en Beth's Bling por City Zip, fue en la búsqueda de La Culasse y Hot Mash, que vendieron cara su derrota ante Corsia Veloce, que atacó a unos 100 metros de la meta, para ganar por medio cuerpo por delante de Hot Mash y La Culasse, en crono de 1:37.42.

Corisa Veloce, mantuvo su invito en tres presentaciones e incrementó sus ganancias de $318,117 para Sikura Gleen y Mario Serrani, propietarios y criadores de este linajuda corredora, que fue adquirida en las subastas mixtas digitales del Fasig Tipton este julio del presente año, consignada por Hill 'n' Dale at Xalapa.