Daniel Centeno se adjudico una prueba valorada por $100,000

Durante una cartelera de ocho carreras celebradas este sábado en el hipódromo de Laurel Park, Maryland, en la cual se llevaron a cabo varias carreras selectivas, el jinete venezolano Daniel Centeno, encima de Toupie se quedó con el Sensible Lady Turf Dash para potrancas y yeguas de seis furlongs en pista de grama.

Daniel Centeno se quedó con stakes de $100,000

Sensible Lady Turf Dash Llevaba un, atrajo a 13 yeguas de 3 y más años, de las cuales solo nueve tuvieron participación en carrera disputada en 1.200 metros en pista de grama, con una victoria para Toupie, para el entrenador Graham Motion.

Daniel Centeno con el control sobre Toupie, corrieron en mitad del pelotón, mientras que Sally's Gold, se adelantó al pelotón de nueve participantes para marcar parciales de 22.57 y 44.99 segundos.

Centeno acortó la curva en la recta, y Toupie se movió con fuerzas en los metros finales, para desplazar y ponerse a cabeza de sus rivales para ganar por un cuerpo y un cuarto sobre Lifelovenlaughter, que avanzó con fuerzas, pero sin poder alcanzar a la ganadora que paró el reloj en 1:08.63.

La ganadora del pasado año, Loon Cry, remontó hasta el tercer puesto, seguido por Flamingo Way, Alla Breve, Sally's Gold, The Amazing Mizzen, Twirling Beauty y Anaita.

Toupie es una potranca criada en Maryland, propiedad de Wertheimer y Frere. La yegua de 4 años, hija de Uncle Mo, de la familia de Empire Maker, ganadora del Belmont Stakes. Es entrenada por Graham Motion y ha ganado seis de 15 carreras, con ganancias de $450,805.

Motion mencionó a principios de semana que el Sensible Lady Turf Dash podría ser la última salida de Toupie, pero Wilson y McGee indicaron que los propietarios tomarán una decisión final en los próximos días y semanas.