El mejor caballo del mundo vuelve al ruedo a finales de este mes

El entrenador Danny Shum tiene como objetivo una prueba de barrera en Happy Valley el 27 de septiembre para Romantic Warrior, ya que el campeón conquistador del mundo de Hong Kong regresa de una cirugía de pierna para prepararse para una oportunidad de lograr un histórico cuádruple título en la Copa de Hong Kong del Grupo 1 de diciembre.

Romantic Warrior listo para su reaparecida

El caballo de siete años, que ya es el caballo de carreras más rico del mundo con más de 214,7 millones de dólares de Hong Kong en premios, se sometió a una operación de tornillo en el menudillo anterior izquierdo a finales de mayo, tras una exigente campaña en Oriente Medio. Romantic Warrior completó su primer entrenamiento rápido el domingo, poco más de tres meses después de la cirugía, y ahora está en camino de regresar en noviembre.

Romantic Warrior se alineará en el Día Internacional en busca de su cuarta Longines Hong Kong Cup consecutiva, un logro que lo convertiría en el primer caballo en ganar cuatro Carreras Internacionales de Hong Kong consecutivas. Se espera que una carrera en la G2 Jockey Club Cup (2000 m) o la G2 Jockey Club Mile (1600 m) el 23 de noviembre le sirva como trampolín.

El revés de Romantic Warrior obligó a cancelar un desfile especial de bienvenida de Sha Tin en mayo, pero los directivos del Club enfatizaron que la cirugía era la mejor opción para estabilizar la articulación y acelerar su regreso. La operación, realizada bajo sedación en el Hospital Equino del Jockey Club de Hong Kong, fue descrita como rutinaria y sin complicaciones.

De todo salir bien con sus carreras a finales de la temporada, no se descarta una revancha con Forever Young en la Copa Saudí de 2026, tras una desgarradora derrota en la carrera de este año, de igual manera podría volver a Dubái. Pero todo dependerá de sus actuaciones y evaluaciones posteriores. Así lo afirmó su entrenador Danny Shum para la prensa a través de Idol Horse.