Saratoga y Del Mar ofrecerán cuatro cupos para la Breeders’ Cup este fin de semana

Un total de nueve carreras clasificatorias para la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series, se estarán disputando entre Inglaterra y Estados Unidos. Cuatro de esas serán entre el hipódromo de Saratoga y Del Mar, en Estados Unidos, donde los mejores purasangres del país compiten por un lugar gratis en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025 este 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar.

Saratoga y Del Mar se disputarán cuatro plazas

Este sábado se llevarán a cabo cuatro carreras clasificatorias, de las cuales tres tendrán lugar en el hipódromo de Saratoga. El Forego Stakes, una competencia de categoría Grupo 1, está previsto como la duodécima carrera dentro de un programa total de catorce eventos. Por su parte, el Personal Ensign, también una carrera de Grupo 1, se disputará como la novena competencia de la jornada.

Finalmente, la Ballerina Stakes, otra prueba de máxima categoría, está programada para la undécima posición en la cartelera. Estas carreras representan momentos clave del día y atraerán la atención de aficionados y expertos del turf.

En el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, se disputará el Pat O’Brien Stakes (G1) que servirá de trampolín para ocupar un puesto en la Dirt Mile, en noviembre.

Personal Ensign S (G1) clasificatoria para la Breeders’ Cup Distaff

El Personal Ensign S (G1), será la primer de las tres clasificatorias para las Breeders’ Cup a correrse este sábado en el hipódromo de Saratoga. Esta prueba contará con siete participantes entre ellas el Caballo del Año, Thorpedo Anna, que regresa a Saratoga para buscar su tercera victoria en este circuito y su cupo directo a la Distaff. Tendrá como rivales Raging Sea, que la derrotó en su penúltima carrera y las rivales de categoría Dorth Vader y Leslie’s Rose.

El Balleria S. (G1) tendrá a nueve participantes

El Balleria S. (G1) será la undécima de la jornada y brindará un puesto para la Breeders’ Cup Fillies and Mare Sprint. Esta prueba será en recorrido de 1.400 metros y repartirá 500 mil dólares. Nueve será las candidatas en esta prueba sprint donde la cincoañera Scylla, con la monta de Flavien Prat, buscará reivindicarse, ante un lote nutrido de maduras.

El Forego S. (G1) brindará una expectante emoción

El Forego S. (G1), que tiene un valor de $500.000 en una distancia de 1.400 metros, atrajo a once ejemplares maduro, que aspirarán a un lugar en la Breeders' Cup Dirt Mile. Este examen programado para las 5:36 p.m., contará con la lucha entre Mont Wanted, Book’em Danno y Mulliking. Se anticipa que estos machos maduros junto al grupo a enfrentar proporcionen una experiencia agradable.