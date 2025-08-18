Thorpedo Anna Caballo del Año regresa a Saratoga en G1 Personal Ensign

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de un grupo fascinante de competencias programadas para este sábado en el hipódromo de Saratoga, destaca el Personal Ensign S (G1), que ofrece una bolsa de 500 mil dólares. En esta carrera, el Caballo del Año, Thorpedo Anna, competirá para asegurar un cupo en la Breeders’ Cup Distaff (G1) en Del Mar.

El hipódromo de Nueva York presentará una cartelera con 14 carreras, incluyendo seis pruebas de Grado, que en conjunto repartirán 3.65 millones de dólares. La prueba de mayor categoría será el Travers S. (G1), con una bolsa de 1.25 millones de dólares.

Thorpedo Anna enfrentará a seis rivales en el Personal Ensign S.

La novena carrera del sábado fue reservada para la Personal Ensign S. (G1) y Thropedo Anna, estará presente en los $500.000 que repartirá esta prueba que otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Distaf (G1) a correrse este en Del Mar. La hija de Fast Anna, enfrentará a seis rivales y contará con la conducción habitual de su jinete Brian Hernández Jr., para el entrenador Kenneth McPeek.

Thorpedo Anna, actual Caballo del Año, llega a esta carrera con 11 victorias, de las cuales solo dos han sido en el hipódromo de Saratoga. Esta nieta de Uncle Mo, se ha convertido en una figura importante en Spa, ya que entrena en este circuito en gran parte del año para cada una de sus competencias. Esta madura de cuatro años regresa de nuevo a Saratoga para enfrentar a un grupo sólido de rivales.

Thorpedo Anna, hará su quinta salida este año luego de una victoria por tres cuerpos en el Fleur de Lis (G2) en 1.800 metros en Churchill Downs el 28 de junio. El esfuerzo fue una actuación de recuperación después de un pésimo y poco característico séptimo lugar final ante su rival que regresaba Raging Sea en el La Troienne (G1) en 1.700 metros en mayo sobre el óvalo de Louisville.

Raging Sea, de nuevo sale como máxima rival de Thorpedo Anna. La dos veces ganadora de Grado 1, busca recuperarse de un par de distantes terceros puestos, el más reciente en el Shuvee (G2) el 18 de julio, derrotada por Leslie's Rose, que también estará presente en este evento. Destacamos, que Raging Sea ganó este evento el año pasado. La hija de Curlin, ostenta un consistente récord de 16 actuaciones para 8 victorias con más de $2.2 millones en ganancias totales.

La nómina la completan Randomized, Dazzling Move, Dorth Vader y Bernietakescharge. La hora de salida inicia a las 3:45 p.m.