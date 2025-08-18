Diego Velázquez se llevó el millón de euros del Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo en el hipódromo de Deauville, Francia, se disputó el €1,000,000 del Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois (G1) en la cual el irlandés Diego Velázquez (IRE) resistió el ataque de Notable Speech para ganar este evento sobre Notable Speech, que seguro se verán las caras en Del Mar, cuando estén presente en la Breeders’ Cup Mile.

Diego Velázquez en gran demostración se llevó el Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois

Diego Velázquez, de cuatro años hijo del mejor semental europeo Frankel, en el último furlong, tomó la delantera de Dancing Gemini y contuvo la carrera tardía de Notable Speech, que llegó volando por el interior después de quedar atrapado detrás de corredores que desaceleraban, pero fue frenado por una nariz.

Diego Velázquez avanzó por el exterior y se lanzó con fuerza en los tramos finales para vencer en un rápido final por la banda interior a Notable Speech de Charlie Appleby, quien fue superado por solo una cabeza. Dancing Gemini quedó a tres cuartos de cuerpo en tercer lugar.

Montado por Christophe Soumillon y entrenado por Aidan O'Brien, Diego Velazquez completó la milla plana en césped en 1:34.23. Con esta victoria, Diego Velázquez se convirtió en un caballo a tener en cuenta para la Breeders' Cup Mile (G1) el 1 de noviembre en Del Mar. El año pasado, hizo el viaje a la pista costera para la Mile, pero sus contactos lo descartaron el día antes de la carrera.

El potro entrenado por Aidan O'Brien fue adquirido recientemente por Sam Sangster y corrió por primera vez en las famosas sedas de la familia bajo la dirección de Christophe Soumillon.