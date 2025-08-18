Esta semana Inglaterra albergará cinco eventos clasificatorios para la Breeders' Cup Challenge Series

Suscríbete a nuestros canales

Un total de cinco competencias de la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores purasangres del mundo compiten por un lugar gratis en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025 este 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar.

Breeders’ Cup Challenge Series en Inglaterra

El hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, recibirá cuatro competencias de la Breeders' Cup Challenge Series. El miércoles, en una cartelera de siete competencias, tendrá en acción dos carreras clasificatorias. El Acomb Stakes (G3), exclusiva para machos de dos años en distancia de 1.400 metros con una bolsa de $206.500 en premios. Esta prueba es clasificatoria para la Juvenile Turf, que atrajo a ocho juveniles, en la cual Distant Storm sale como amplio favorito para ganar el evento, reservado para segunda carrera de la jornada.

En la cuarta carrera de la cartelera, fue reservada para el Juddmonte International S. (G1), para caballos de 3 y más años, con la participación de seis ejemplares. Esta prueba se corre en distancia de 2.000 metros con una bolsa de $1.649.000 a repartir; la misma otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Classic. Dentro de su nómina se encuentra el estelar Delacroix, que dará revancha a Ombudsman, luego de su enfrentamiento en el Coral Eclipse S. (G1) en el hipódromo de Sandown Park, el pasado mes de julio.

Cierra con par de eventos interesantes como lo es el Yorkshire Oaks (G1) a correrse el jueves, mientras que el viernes se llevará a cabo el Nunthorpe Stakes (G2). El primero clasificatorio para la Filly and Mare Turf, y el otro para el Turf Sprint.

El sábado el hipódromo de Goodwood, ubicado en Chichester, también en Inglaterra, se correrá el Prestige Fillies Stakes (G1), exclusiva para hembras juveniles de dos años, que buscará su cupo para la Juvenile Fillies Turf.