Por este motivo Eterna Amanda no es la triple coronada número 16

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este lunes 18 de agosto del 2025, el Instituto Nacional de Hipódromos informó mediante una nota especial del presidente de la Junta de Nacional de Comisarios la descalificación de la yegua Eterna Amanda en el Clásico Joaquín Crespo G1, como ganadora en el tercer paso de la Triple Corona de yeguas 2’25 en La Rinconada.

Eterna Amanda no es triple coronada

Según la comunicación de la Junta Nacional de Comisarios del INH, la cual es presidida por el Abogado, Carluyi Perdomo, informa lo siguiente:

"Esta Junta de Comisarios INH en pleno uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras y por autoridad de la ley, en referencia al análisis de laboratorio presentamos los resultados de las pruebas especiales":

LVII CLASICO “GENERAL JOAQUÍN CRESPO” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO ETERNA AMANDA RICCARDO D’ ANGELO 6 ta CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL SUGAR CANE FERNANDO PARILLI TOTA 6 ta CARRERA TESTOSTERONA MARAKOVITS JORGE SALVADOR 6 ta CARRERA BRONCODILATADORES/CLENBUTEROL EMMYARANTZA YORDI CARVAJAL 6 ta CARRERA BRONCODILATADORES/CLENBUTEROL BELLA ZAFIRO GERMAN ROJAS 6 ta CARRERA CAFEÍNA/ PENTOXIFILINA/TESTOSTERONA

En relación antes los resultados mencionados esta Junta de comisarios procede descalificar a los cinco participantes de la SEXTA CARRERA (N° 284) DIST. 2.000 MTS. LVII CLÁSICO "GENERAL JOAQUÍN CRESPO" (GRADO I) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, quedando la misma sin resultados.