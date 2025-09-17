Taken by the Wind suma sus primeros puntos para el Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

El mítico hipódromo de Churchill Downs, de las torres gemelas, el circuito que alberga a los “dos minutos más emocionantes de las carreras de caballos en el mundo” el Kentucky Derby, celebró las dos primeras clasificatorias para mayo, el Iroquois S. y el Pocahontas S. este último le sirvió para Taken by the Wind sumar sus 10 primeros puntos rumbo a las orquídeas.

Kentucky Oaks: Taken by the Wind puntua tras ganar el Pocahontas

Taken by the Wind, hija de Rock Your World obtuvo 10 puntos, tras ganar el Pocahontas S (G3) para calificar para el clásico de yeguas el próximo mes de mayo en Churchill Downs y le proporcionó al entrenador Kenny McPeek una quinta victoria récord en la carrera. Antes lo hizo con Dothraki Queen (2015), Daddys Lil Darling (2016), Fun and Feisty (2022) y VV's Dream (2023).

Taken by the Wind, de propiedad del mariscal de campo Terry Bradshaw, cuatro veces campeón del Super Bowl y miembro del Salón de la Fama de la NFL, obtuvo un touchdown el sábado en Churchill Downs al vencer a Miss Complicated por cinco cuerpos la edición 57 de la Pocahontas (G3) con una bolsa de $251,250 para potras de dos años.

Partiendo desde el tercer puesto entre siete potrancas de dos años, Taken by the Wind se relajó por el interior en cuarta posición, mientras que Embrace the Moment lideró la carrera en fracciones iniciales de :22.75 y :45.57, con Our Two Girls en segundo lugar y Dazzling Dame en tercer lugar.

Cuando Embrace the Moment comenzó a cansarse en la curva, Taken by the Wind se desvió y encontró espacio entre Our Two Girls y Dazzling Dame para tomar el control a falta de tres dieciseisavos de milla. Se alejó del resto al acercarse al último furlong, y conseguir la victoria por vía de galope.

Taken by the Wind corrió una milla en 1:36.50 con el jockey Irad Ortiz Jr., para el entrenador Kenny McPeek y los propietarios Magdalena Racing (Sherri McPeek et al.), Bradshaw y Graham Leveston. Esta hija de la yegua Up for Grabs por First Samurai, criada en Florida, se llevó $136,710 por la victoria y es la primera en puntos en el "Camino a Kentucky Oaks" tras obtener 10 puntos. Ahora está invicta en dos presentaciones con ganancias de $180,710.

La Pocahontas fue la primera de las 33 carreras clasificatorias para el Longines Kentucky Oaks (GI) que se disputarán el próximo mes de mayo, y se otorgaron puntos a los cinco primeros clasificados en una escala de 10-5-3-2-1.