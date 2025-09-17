Rigo Sarmiento escribió historia en el Clásico Hípica Nacional con una marca inolvidable

Suscríbete a nuestros canales

La edición 25 del Clásico Hípica Nacional (G1) será este domingo 21 de septiembre a las 2:40 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, a la altura de la quinta competencia de la programación de la reunión número 36 como parte del desarrollo del tercer meeting.

El llamado de esta selectiva de grado es para yeguas nacionales e importadas de tres y más años, en distancia de 2.000 metros y tendrá una nueva premiación adicional a repartir de $150.000.

Rigo Sarmiento: Marca lograda Clásico Hípica Nacional La Rinconada

Uno de los jinetes quien hizo una excelente campaña pistera en el óvalo de Coche y actualmente se encuentra residenciado en Estados Unidos es sin duda Rigo Alberto Sarmiento y aunque no se encuentra activo en la hípica norteamericana posee campaña de por vida en los óvalos de la Unión Americana con 2.731 actuaciones, 436 primeros, 390 segundos, 390 terceros y una producción de $6.453.221, de acuerdo con la información consultada por el sitio web Equibase.

Sobre el Cuadro de Honor del Clásico Hípica Nacional (G1), Sarmiento logró un total de tres victorias, pues el primero fue en el año 2000, con la yegua Guaraira presentada por el trainer Luis Francisco Martin para el Stud Carmen Elena V.

Luego en el año 2015, conquistó su segundo lauro con Naborí bajo la preparación de Dany Pimentel para los colores del Stud Cigar IV y finalmente en 2016 consiguió su tercer triunfo de este clásico con La Alpujarra, entrenada por Ramón García Mosquera, que defendió con los colores para el Stud La Alhambra-Vitparts.