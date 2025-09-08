Esta semana inicia la Ruta al Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 11 de septiembre marcará el inicio del Opening Day del Meet de otoño en el histórico hipódromo de Churchill Downs, situado en Louisville, Kentucky. Este escenario es mundialmente conocido por ser la sede del Kentucky Derby (G1), la carrera más destacada y esperada en el calendario hípico, famosa por esos emocionantes dos minutos que capturan la atención de miles de aficionados.

Ruta al Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Durante el periodo que se extiende hasta el domingo 28 de septiembre, el hipódromo ofrecerá una serie de competencias que prometen mantener alta la emoción y la adrenalina entre los asistentes y seguidores del deporte. En particular, este fin de semana se llevarán a cabo las dos primeras carreras clasificatorias clave para el Kentucky Derby y el Kentucky Oaks de la temporada 2026, eventos que marcarán el rumbo para los próximos grandes encuentros de la hípica estadounidense.

Está sábado, se correrá la primera clasificatoria al Kentucky Derby (G1) Iroquois S. (G3) en el vetusto y legendario hipódromo de Churchill Downs, la primera carrera que otorga puntos clasificatorios para el Derby del próximo año. De igual, en la misma programación sabatina se disputará El Pocahontas (G3) que inicia la carrera del Kentucky Oaks (G1) en la misma cartelera. Ambas, competencias atraerán a los mejores juveniles de dos años.

Iroquois S. (G3) primero en la ruta al Kentucky Derby

El Iroquois S. (G3) se corre en la clásica milla que tiene una posible nómina de 12 machos juveniles, que lo encabeza Comport, que viene ganar el Ellis Park Juvenile por dos cuerpos el 10 de agosto. El potro entrenado por Eddie Kenneally, propiedad de Joseph Sutton presionó desde el principio antes de escaparse en el último furlong. Debutó previamente en Churchill Downs con senda victoria el 1 de junio y luego terminó segundo en el Bashford Manor en Churchill el 29 de junio, detrás de Romeo.

En la lista figuran los nombres de; Ewing, Blackout Time, Duke Of Suggins, Crown the Buckeyes, Spice Runner, Password, Clocker Special, Infiltrate, Just Deeds, Vost y Rancho Santa Fe.

Pocahontas (G3) inicia la carrera del Kentucky Oaks

El Pocahontas (G3), exclusiva para hembras de dos años, será en recorrido de una milla en pista de arena, e inicia la carrera hacia el Kentucky Oaks (G1), a correrse el 1 de mayo de 2026, un día antes del Kentucky Derby (G1), pautado para el primer sábado de mayo, como es tradición.

Chopsticks, encabeza la carrera de camino a la primera carrera por puntos de Kentucky Oaks (G1) tras una impresionante victoria en el Ellis Park Debutante el 10 de agosto, donde ganó por un cuerpo. La potranca hija de Essential Quality, que entrena Brad Cox debutó previamente en Churchill Downs en junio con un contundente triunfo por tres cuerpos.

Dentro de la nómina, están; Tommy Jo, Percy0s bar, Scratch It, Kingsolver, Champagne Candice, Go To girl, On Time Girls, Prowess, Carolyncaroline, Miss Complicated, Sugaree y Tizianna.

Cabe destacar, al cierre de esta publicación aún no se han realizado las inscripciones finales para la jornada del sábado en Churchill Downs.