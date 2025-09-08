Maverick sorprende en la segunda gema de la Triple Corona de Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo fueron celebradas ocho carreras en el hipódromo Presidente Remón de Panamá, entre ellas el Clásico “Augusto Samuel Boyd Paredes y Daniela Boyd”, con victoria sorpresiva para el ejemplar Maverick, prueba que fue la segunda gema de la Triple Corona nacional, que a su vez sirvió de clasificatoria al Clásico Internacional del Caribe, a correrse este año en el Istmo del Caribe.

Maverick consigue puntos para la Serie hípica del Caribe

Este domingo se corrió el segundo evento selectivo para escoger la representación de la cría nativa al Clásico Internacional del Caribe tuvo como gran ausente a Míster Bristol, lesionado durante un entrenamiento y quien no correrá hasta el próximo año, que fue el ganador de la primera gema de la triada istmeña.

Maverick, con la monta espectacular del jinete profesional Lorenzo Lezcano, respondió al trabajo previo realizado por el preparador Roberto Arango, quien logró transformar al alazán nacido y criado en el haras San Isidro, propiedad de los homenajeados, del stud Dani Sam, que venía de una inactividad de mes y medio, respondió con brillantez en el largo recorrido de los 1,800 metros.

Maverick, con su piloto a bordo Lorenzo Lezcano, corrió siempre detrás del pelotón de ocho juveniles de tres baños. Corriendo siempre a la expectativa hasta los últimos 600 metros, cuando se hizo del comando para alejarse y vencer cómodamente a sus rivales.

Maverick, es un hijo de Leave The Light On en la yegua Normandía por Scat Daddy, superó fácilmente a Brigo, Sol Auyan Tepuy, Cholo Moon y Sol Catire Bello, que ocuparon las posiciones restantes del marcador. Maverick, dejó marca para los 1.800 metros en 1.53.1, con remate de 14 segundos los últimos 200 metros, luego de observar los parciales iniciales de carrera 23.1, 47.3, 1.12.3 y 1.39.1.

Tras disputarse los dos primeros eventos de la Triple Corona Nacional, clasificatorios al Clásico Internacional del Caribe, la puntuación general quedó de la siguiente manera: Brigo (7 puntos), Maverick (6 puntos), Mister Bristol (5 puntos), Sol Auyán Tepuy (2 puntos) y Smart Runner (1 punto).

En octubre se correrá el clásico Carlos y Fernando Eleta Almarán, que cierra la Triple Corona y también la clasificación al evento internacional del próximo 7 de diciembre en el hipódromo Presidente Remón.