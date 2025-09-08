Potro que costó $3.000.000 se impone el Del Mar Futurity (G1)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 07 de septiembre culminó el meeting en el Hipódromo Del Mar situado en San Diego, California con una cartelera de 11 competencias que incluyó dos selectivas de grado: Del Mar Futurity (G1) y Del Mar Juvenilles Turf Stakes (G3).

Flavien Prat: Brant Debut Del Mar Futurity (G1)

La cuarta de la programación dominical se corrió el Del Mar Futurity (G1) en distancia de siete furlones (1.400 metros) en pista de arena para ejemplares de dos años más un premio a repartir de $300.000.

Con un total de seis competidores, el ganador fue para el moro Brant (número 2), con la monta del reconocido jintete francés Flavien Prat y el entrenamiento de Bob Baffert de punta a punta con parciales de 21’’88 para 400 metros, 44’’53 los 800, 1.09’’11 para 1.200 metros y finalizó en 1.21’’92 para el recorrido de 1.400 metros, además de generar un dividendo de $2,20 a ganador.

Hay que recordar que este hijo de Gun Gunner en Tynan por Liam’s Map marcó el record de venta en el Ocala Breeders’ Sale (OBS) por la extraordinaria cantidad de 3 millones de dólares realizado el pasado mes de marzo de este año.

Con un debut con victoria el pasado 26 de julio y ahora con el triunfo de su primer Graded Stakes, este tordillo estará para grandes cosas y es posible queen algún momento lo veremos competir en las tres carreras de grado para la Triple Corona Norteamericana.

Por lo momentos se mantiene invicto con dos victorias y observaremos su campaña muy de cerca en los diferentes óvalos norteamericanos.