Sepa usted quienes son los nominados a los mejores criadores del año a los premios TOBA

La Asociación de Propietarios y Criadores de Pura Sangre anunció el martes 12 de agosto a los finalistas de la edición 40 de los Premios Nacionales TOBA (Thoroughbred Owners and Breeders Association). La Cena de Entrega de Premios Nacionales se celebrará el 6 de septiembre en Fasig-Tipton, y el Almuerzo de Entrega de Premios Nacionales, que honra a criadores de 19 estados y Canadá, se celebrará el 5 de septiembre en Godolphin.

Premios TOBA se entregarán el próximo mes

Los premios estatales y canadienses para criadores, así como algunos premios nacionales, se anunciaron el 4 de agosto. Cuatro premios se anunciarán en vivo durante la cena del 6 de septiembre: Propietario Nacional del Año, Criador Nacional del Año, Criador Pequeño del Año y Asociación Cot Campbell del Año.

Los finalistas para el Propietario Nacional del Año son Godolphin, Juddmonte y Klaravich Stables.

Los finalistas para la Asociación Cot Campbell del Año son Lance Gasaway, Daniel Hamby, 4G Racing y Valley View Farm; MyRacehorse; y la asociación formada por SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, Robert E. Masterson, Stonestreet Stables, Waves Edge Capital y Catherine Donovan.

Los finalistas de los premios TOBA representan logros extraordinarios en nuestro deporte, declaró el presidente de TOBA, Dan Metzger.

Los finalistas para el Criador Nacional del Año son Godolphin, Judy Hicks y Town & Country Horse Farms.

Los finalistas para el Pequeño Criador del Año son William Butler, Cuyathy, y los socios de cría Lance Gasaway, Daniel Hamby y 4G Racing.

Que funciones cumple la TOBA

La Asociación de Propietarios y Criadores de Caballos de Carrera Pura Sangre (TOBA) es una organización comercial estadounidense de propietarios y criadores de caballos de carreras pura sangre, con sede en Lexington, Kentucky. Fundada en 1961, la misión de TOBA es “mejorar la economía, la integridad y el disfrute del deporte en beneficio de los propietarios y criadores de caballos pura sangre”.

A través de su Comité Americano de Carreras de Grado, TOBA se encarga de evaluar y establecer anualmente la designación de carreras de grado para las carreras en Estados Unidos cuyas ediciones recientes han representado consistentemente la más alta calidad competitiva. TOBA está representada en la junta directiva de la Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre (NTRA) como miembro fundador y en el Consejo Americano del Caballo.