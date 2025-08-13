Johan Aranguren va con todo con su línea del 5y6 para el domingo

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 17 de agosto del 2025, el jockey profesional Johan Aranguren cumplirá con tres compromisos de montas como parte de la reunión 31 del año y como parte de la fecha 17 deñ segundo meeting que finalizará el próximo 31 de agosto del presente año.

Johan Aranguren y su línea en la reunión 31

El jockey profesional Johan Aranguren conversó este miércoles con el equipo de Meridiano. Net sobre cada uno de los compromisos de montas que va a realizar en la jornada dominical y que incluye tres ejemplares y dos de ellos dentro de las válidas del 5y6 nacional.

La primera monta de la tarde dominical de Aranguren será en la quinta carrera no válida con la yegua Emmy Arantza, la cual viene de correr el Clásico Joaquín Crespo G1, último paso de la Triple corona para potras nacionales de tres años.

Aranguren manifestó sobre la yegua lo siguiente: “Una yegua que anda espectacular, que viene de correr 2.000 metros el último de la triple corona donde quedó cuarta, ella se mantiene y anda muy bien y me gusta como característica de fija en la carrera”.

“Mi segundo compromiso es el caballo Freites Pe que corre en la segunda válida del 5y6, que en su última perdió una increíble a un cuerpo de Furetto, en esta oportunidad, el caballo anda súper bien y se mantiene y me gusta como característica de línea”.

“Mi último compromiso es la yegua Miss Blaugrana, tuve la oportunidad de trabajarla y anda impecable, para esta oportunidad va a estar enredada en los primeros puestos y no la dejen por fuera de sus combinaciones”.