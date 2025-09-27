Farándula

Aclaran supuesto retiro de Don Omar de la música: ¿Se va o se queda?

En días recientes se especuló la posibilidad de que “El Rey del Reggaetón” abandonara su carrera musical 

Por

Kleimar Reina
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 03:10 pm
Aclaran supuesto retiro de Don Omar de la música: ¿Se va o se queda?
Don Omar / Cortesía
Los fanáticos del reggaetón pueden respirar tranquilos, pues el aclamado "Rey del Reggaetón", Don Omar no tiene planes de poner fin a su exitosa carrera musical.

Fuentes cercanas a su equipo desmintieron los rumores de un retiro musical que circularon en los últimos días en medios de comunicación y redes sociales, a raíz de una entrevista con Telemundo realizada en julio.

En dicho espacio, el artista, de 47 años, reflexionó sobre el futuro del género y su legado tras superar un cáncer de riñón el año pasado, un momento en su vida que lo marcó para siempre.

No hay retiro de Don Omar

"Sus palabras fueron mal interpretadas", precisó su equipo. La confusión se originó cuando el intérprete de grandes éxitos habló sobre la evolución de la música urbana y la necesidad de dar paso a las nuevas generaciones, haciendo referencia a los casos de otros grandes exponentes como Daddy Yankee y Héctor "El Father".

En la entrevista con la cadena hispana, Don Omar comentó: “Daddy Yankee se retiró, Héctor el Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón”.

Además, subrayó que está trabajando en su nuevo álbum musical, en el cual estará plasmando sus mayores hits y una posible gira mundial para conectar con todo su público.

"En ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario", afirmó su equipo, confirmando que el artista está de lleno en la construcción de sus nuevos proyectos artísticos.

