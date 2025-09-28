El perfume de Cristiano Ronaldo que triunfa más allá de la cancha

Cristiano Ronaldo y su incursión en el mundo de los perfumes masculinos también es un rotundo éxito. La fragancia CR7, lanzada en 2019, se ha consolidado como una opción favorita para el día a día, destacando por su equilibrio entre frescura, ligereza y una notable durabilidad.
Una muestra de que el deportista quiere dominar el terreno más allá de la cancha. Este perfume está diseñado para ser el acompañante perfecto en cualquier ocasión y su fórmula logra una fragancia masculina irresistible pero no empalagosa.
Un aroma fresco y duradero
La composición aromática de CR7 contiene un punch de frescura con pera, bergamota y mandarina, que aporta una sensación ligera y refrescante, combinando lavanda, cardamomo y sal marina.
Asimismo, dispone de una base donde el ámbar, el almizcle y la tonka garantizan una resistencia que perdura todo el día, una clave diferencia a otras colonias que pierden aroma con el transcurrir de las horas.
El perfume de Cristiano Ronaldo es ideal para cualquier ocasión ya sean reuniones de trabajo, eventos especiales o citas a medianoche.
Éxito de CR7
Su éxito se ve reflejado en las valoraciones online. Con más de 2.500 reseñas en Amazon y una puntuación media de 4,6 sobre 5 estrellas, la fragancia CR7 es considerada una de las mejores opciones del mercado en la actualidad.
Gracias a su toque fresco, duradero y bien equilibrado, este producto de Cristiano es un acierto para miles de hombres que buscan un olor confiable y moderno.